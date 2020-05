No, no han apuñalado a una persona durante una cacerolada en el barrio de Moratalaz (Madrid)

Nos habéis consultado sobre un supuesto apuñalamiento ocurrido en la tarde del 20 de mayo durante una cacerolada contra el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus en el barrio madrileño de Moratalaz. El apuñalamiento es un bulo.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid afirma a Maldita.es que se atendió a una persona por golpes y nos remite a Emergencias Madrid para conocer el tipo de heridas. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, no hay denuncia de momento en relación con el incidente.

Desde Emergencias Madrid confirman a Maldita.es que este miércoles Samur-Protección Civil ha atendido a un varón de 34 años herido leve con contusiones en la cabeza a las 21:20 en la Avenida de Moratalaz número 181 y que fue trasladado al hospital Gregorio Marañón. Emergencias Madrid desmiente que esta persona tuviese "ninguna herida consistente con una puñalada".

Los vídeos del incidente

Circulan varios vídeos en redes sociales donde se puede observar y escuchar algunos instantes previos al incidente y el propio evento. En el primer vídeo se observa cómo dos hombres (uno con camiseta blanca y otro con camiseta negra) se alejan de la cacerolada gritando 'Más sanidad y menos cacerola' y hacen una peineta hacia ese grupo. Luego alguien les lanza un objeto sin darle a ninguno de los dos y un hombre con camiseta roja se abalanza para golpear a los dos. Inmediatamente el hombre de la camiseta blanca pega al hombre de la camiseta roja. Una tercera persona llega después y junto con la de camiseta blanca golpean al de la camiseta roja. Tras separarse durante unos segundos, el hombre de la camiseta negra empuja al de la camiseta roja y se produce un tumulto con golpes cruzados entre varias personas.

El segundo vídeo está grabado desde la acera de enfrente y comienza tras la agresión inicial y justo antes de que se monte el tumulto.

En un tercer vídeo grabado tras el incidente se recoge la llegada de un coche de la Policía Nacional. Se observa cómo el hombre de la camiseta roja tiene un golpe en la cabeza y una herida en la mano izquierda.

Testimonios sobre el incidente: ninguna de las partes habla de apuñalamiento

Según el testimonio del hombre de la camiseta roja en OKDIARIO:"Dos chavales han ido a incitar a mi novia, a insultarla y pegarla. La han llamado puta fascista. Por defenderla me han cogido, primero me han empezado a pegar entre dos, luego han venido cinco, diez…[...] Me he partido la mano, me han hecho una fisura, tengo cortes por todo". Según OKDIARIO, a este hombre le han dado patadas y puñetazos en la cabeza, sin mencionar ninguna puñalada.

Distrito Catorce, una asamblea de jóvenes en el distrito de Moratalaz "contra el capitalismo, el patriarcado, el fascismo y racismo", ha compartido en redes socales un comunicado sin firmar "redactado por colectivos sociales del barrio y por vecinas y vecinos anónimos" según aclaran a Maldita.es, en el que niegan que haya ocurrido ningún apuñalamiento y afirman que "un hombre que participaba en la cacerolada agredió a un compañero, dejándolo herido". Según el comunicado, esta persona ha recibido "puntos de sutura y tiene el tabique nasal roto".

Respecto a lo sucedido ayer en Moratalaz 👇

Si los extremos se tocan, ¿por qué unos luchamos por una sanidad pública y accesible para todas las personas y otros golpean cacerolas por la sanidad privada dejando fuera a personas migrantes o sin recursos? #MenosCacerolasMásSanidad

Un segundo herido

Maldita.es ha contactado con esta persona, llamada Pablo, quien acudió a la concentración a favor de la sanidad frente a la cacerolada:"Había momentos de tensión porque estaban los dos grupos muy cerca con insultos por ambas partes y sin que hubiese Policía. En un momento dado hay dos chicos que salen de la concentración a favor de la sanidad pública y pasan frente a la cacerolada, se increpan y comienza la agresión por parte del chico de rojo. Nos acercamos varios al tumulto para intentar separar y recibí un golpe por la espalda y me quedo en el suelo aturdido. No fui consciente en el momento de quién me pegó", cuenta a Maldita.es. Según su versión, se ve hacia el segundo 8 del segundo vídeo de nuestro artículo que es el chico de la camiseta roja quien le da en la cara .

Pablo niega que hayan agredido a la pareja del hombre: "Es evidente que no porque los chicos estaban a bastante distancia y hay alguna provocación a distancia pero el que va a pegarles es el chico de rojo. Si antes hubo insultos o vaciles entre ellos lo desconozco, pero se ve quién pega primero en el vídeo". Dado que los vídeos empiezan cuando los dos hombres se están alejando de la cacerolada, lo que ocurrió antes no aparece reflejado en las imágenes y no puede ser verificado independientemente. Si cuentas con vídeos u otro material de los instantes previos del incidente, puedes mandarlos a [email protected] o mandarlo a través del buzón seguro de Maldita.es. El buzón garantiza el envío de información de forma anónima y segura.

Pablo nos ha facilitado el parte de las Urgencias del Hospital Gregorio Marañón, donde acudió tras recibir el golpe en la cara, según el cual tiene una fractura de huesos propios de la nariz y una herida en la nariz por "agresión con un objeto que no sabe precisar mientras estaba en una manifestación". El parte explica que Pablo ha recibido dos puntos de sutura por la herida en la nariz.

Parte de Urgencias facilitado por Pablo a Maldita.es

Si fuiste testigo de este evento (20 de mayo en la Avenida de Moratalaz de Madrid), cuentas con alguna fotografía, audio o vídeo o dispones de algún otro tipo de información, puedes escribirnos a [email protected] o mandarlo a través del buzón seguro de Maldita.es. El buzón garantiza el envío de información de forma anónima y segura.

